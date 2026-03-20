دبي- (أ ب)

أكد متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن طهران مازالت تنتج الصواريخ، وذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أشار فيها إلى أن إيران لم تعد تملك القدرة على تصنيع الصواريخ.

وأدلى العميد علي محمد نائيني بهذه التصريحات في تقرير نقلته صحيفة "إيران" الحكومية.

وفي إشارة إلى أن المدارس الإيرانية تعتبر الدرجة 20 هي العلامة الكاملة، قال نائيني "درجة صناعتنا الصاروخية هي 20، ولا يوجد قلق بشأن الصواريخ، لإننا ننتج الصواريخ حتى الآن، وفي ظل ظروف الحرب، وهو أمر يعتبر محيرا، كما لا توجد لدينا مشكلة في مجال تخزين الصواريخ.