الحرس الثوري: إيران تواصل إنتاج الصواريخ رغم ظروف الحرب

كتب : مصراوي

09:40 ص 20/03/2026

إيران تواصل إنتاج الصواريخ

دبي- (أ ب)
أكد متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن طهران مازالت تنتج الصواريخ، وذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أشار فيها إلى أن إيران لم تعد تملك القدرة على تصنيع الصواريخ.
وأدلى العميد علي محمد نائيني بهذه التصريحات في تقرير نقلته صحيفة "إيران" الحكومية.
وفي إشارة إلى أن المدارس الإيرانية تعتبر الدرجة 20 هي العلامة الكاملة، قال نائيني "درجة صناعتنا الصاروخية هي 20، ولا يوجد قلق بشأن الصواريخ، لإننا ننتج الصواريخ حتى الآن، وفي ظل ظروف الحرب، وهو أمر يعتبر محيرا، كما لا توجد لدينا مشكلة في مجال تخزين الصواريخ.

حلم دوري الأبطال.. تحرك جديد من الزمالك لإنقاذ الرخصة الأفريقية
بعد صيام رمضان.. هذا الخضار يقوي الهضم والمناعة للحوامل
الصحة: ارتفاع مصابي مول دمياط الجديدة إلى 32.. وخروج 18 حالة
جولات مكوكية للبنوك لتغذية ماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الفطر
إقبال كثيف على حدائق وساحات المنيا احتفالًا بالعيد (فيديو وصور)

