إعلان

سعر الحديد والأسمنت في أول أيام عيد الفطر الجمعة في الأسواق

كتب : منال المصري

10:59 ص 20/03/2026

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار حديد عز والاستثماري والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات أول أيام عيد الفطر 20-3-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36239.9 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38153.63 جنيه.
حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 37950 جنيه.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد العتال: 37500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4072.06 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد والأسمنت مواد البناء سعر طن الحديد حديد عز

إعلان

إعلان