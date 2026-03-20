غارات جوية تستهدف مستودعًا للنفط في طهران، إيران،

في تصعيد خطير يوسع جغرافيا المعركة، شهدت الساعات الماضية بدء جولة جديدة من الهجمات الإسرائيلية المباشرة في قلب العاصمة الإيرانية طهران، تزامنًا مع استنفار دفاعي واسع في دول الخليج العربي للتصدي لهجمات صاروخية ومسيرات معادية.

تمثلت أبرز التطورات في إعلان الجيش الإسرائيلي عن موجة ضربات استهدفت البنية التحتية للنظام الإيراني، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في شمال إسرائيل إثر رشقات صاروخية انتقامية من إيران وجنوب لبنان.

وفيما يلي تغطية محدثة حول أبرز التطورات الميدانية والسياسية للحرب:

تطورات ميدانية وعسكرية متسارعة

حشود بحرية أمريكية للسيطرة على "جزر النفط":

في تطور دراماتيكي ينذر بتغير مسار الحرب، كشفت شبكة "نيوزماكس" الأمريكية، نقلًا عن 4 مسؤولين عسكريين، أن الجيش الأمريكي سرّع من نشر آلاف من جنود مشاة البحرية (المارينز) والبحارة لتعزيز قواته في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن 6 سفن هجومية برمائية ستنضم للعمليات، محملة بـ 8 آلاف جندي (بينهم 5 آلاف من المارينز)، ومجهزة بمقاتلات "F-35" ومدرعات برمائية قادرة على تنفيذ إنزالات برية.

تأتي هذه الحشود الضخمة وسط تكهنات قوية بتخطيط واشنطن لشن هجوم للسيطرة على الجزر الإيرانية الحيوية التي تمثل عصب صناعة النفط في طهران.

وتتزامن هذه التعزيزات مع سحب حاملة الطائرات "يو إس إس فورد" من المنطقة للصيانة إثر حريق اندلع بداخلها.

الجيش الإسرائيلي يضرب قلب طهران:

أعلن الجيش الإسرائيلي، في تصعيد لافت، بدء موجة من الهجمات المركزة ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في قلب العاصمة طهران. وفي السياق ذاته، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش بدأ بمهاجمة أهداف محددة في العاصمة الإيرانية.

ومن جانبه، أكد مراسل قناة "الجزيرة" سماع دوي 4 انفجارات قوية هزت طهران بعد سلسلة الهجمات، مشيرًا إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي في المناطق الشمالية الشرقية من العاصمة.

استنفار واعتراضات جوية في سماء الخليج:

في مؤشر على اتساع دائرة الخطر، أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت بنجاح لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة "معادية".

وفي الإمارات، أوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الأصوات التي سُمعت في مناطق مختلفة من الإمارة كانت نتيجة لعمليات اعتراض جوي ناجحة نفذتها الدفاعات الجوية.

أما في البحرين، فقد أفادت وزارة الداخلية باندلاع حريق في مستودع إحدى الشركات إثر سقوط شظايا ناتجة عن الاعتراضات الجوية، مؤكدة سيطرة قوات الدفاع المدني على الحريق دون تسجيل أي إصابات.

صواريخ إيرانية تستهدف حيفا:

وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في مدينة حيفا وخليجها وعدة مناطق في شمال إسرائيل، وذلك عقب رصد هجوم صاروخي إيراني أدى لإطلاق نظام الإنذار المبكر في تلك المناطق.

تصعيد متبادل على الجبهة اللبنانية:

وشهدت الجبهة الشمالية لإسرائيل تبادلًا للقصف، حيث أعلن "حزب الله" استهداف مستوطنة "شلومي" بصلية صاروخية. في المقابل، أفاد مراسل الجزيرة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين جويتين استهدفتا بلدتي صير الغربية وكفرصير في جنوب لبنان.

ضربة أمريكية سيبرانية للاستخبارات الإيرانية:

في سياق المواجهة الخفية، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن نجاحه في مصادرة نطاقات إلكترونية تابعة ومرتبطة بجهات الاستخبارات الإيرانية، موضحًا أن تلك النطاقات كانت تُستخدم في تنفيذ هجمات سيبرانية معادية.

جوتيريش يطالب بإنهاء الحرب:

وعلى الصعيد الدولي، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعوة عاجلة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء الحرب في إيران. وحذر جوتيريش في رسالته من أن استمرار المعارك ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة، مما سيؤدي إلى معاناة إنسانية هائلة للمدنيين في المنطقة.