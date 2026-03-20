التلفزيون الإيراني: بدء إطلاق "الموجة الثالثة" من الصواريخ باتجاه إسرائيل

كتب : مصطفى الشاعر

12:18 ص 20/03/2026

الوعد الصادق 4

أعلن التلفزيون الإيراني، في نبأ عاجل، منذ قليل، عن إطلاق "موجة ثالثة" من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن الرشقات الصاروخية ستصل إلى أهدافها "خلال ساعة واحدة".

انفجارات ضخمة تهز القدس

في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار في مدينة القدس المحتلة وكافة مناطق الشمال الإسرائيلي، وسط سماع دوي "انفجارات ضخمة" هزت أرجاء المدينة المقدسة.

وأفادت تقارير أولية برصد تحركات لصواريخ إيرانية تتجه نحو "منطقة المركز" (تل أبيب ومحيطها)، مما دفع الملايين إلى الملاجئ في حالة من الذعر غير المسبوق.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

