أصدر مسئولون أمريكيون وخليجيون، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه الهجمات الإيرانية العشوائية والمتهورة التي شملت عدة مناطق في الشرق الأوسط، مؤكدين وقوفهم صفًا واحدًا دفاعًا عن مواطنيهم وسيادتهم وأراضيهم.



وأشار المسئولين، بحسب بيانهم، إلى أن تصرفات إيران أدت إلى استهداف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، ما يعكس سلوكًا متهورًا ينتهك المبادئ الدولية ويعرض الأمن الإقليمي للخطر.

وأوضحوا أن الهجمات الإيرانية غير المبررة استهدفت أراضٍ ذات سيادة، مؤكدين أن هذا التصعيد يمثل خطرًا مباشرًا على الاستقرار الإقليمي، وأن الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، البحرين، الأردن، الكويت، قطر، والإمارات ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والسلامة.