إعلان

بعد إعلان اغتياله أمس.. حساب يُنسب إلى علي شمخاني يثير الجدل حول حقيقة وفاته

كتب : محمد أبو بكر

01:33 ص 02/03/2026

علي شمخاني مستشار خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار حساب يُنسب إلى علي شمخاني، مستشار الأمن القومي الإيراني، جدلًا واسعًا بعد نشره آية قرآنية تقول: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا".

أثار حساب يُنسب إلى علي شمخاني، مستشار الأمن القومي الإيراني، جدلًا واسعًا بعد نشره آية قرآنية تقول: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا".

وأرفق الحساب المنسوب لمستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي أسفل الآية القرآنية جملة بالفارسية معناها "أنا على قيد الحياة" ليثير جدلا خاصة بعد تأكيد مقتل شمخاني رفقة خامنئي في هجوم السبت.

السلطات الإيرانية: اغتيال المرشد الإيراني

يذكر أن أعلنت السلطات الإيرانية أمس السبت، اغتيال شمخاني في غارة استهدفت منزل المرشد الإيراني علي خامنئي، وأسفرت عن مقتل عدد من أفراد أسرته، بالإضافة إلى قادة في الحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد موسى: إسرائيل بدون أمريكا لا شيء.. وغلق مضيق هرمز سيؤثر سلبًا على
أخبار مصر

أحمد موسى: إسرائيل بدون أمريكا لا شيء.. وغلق مضيق هرمز سيؤثر سلبًا على
لمرضى السكر والجيوب الأنفية في رمضان.. 7 فتاوى مهمة عن الصيام يجب معرفتها
جنة الصائم

لمرضى السكر والجيوب الأنفية في رمضان.. 7 فتاوى مهمة عن الصيام يجب معرفتها
"الأصعب لنا".. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز
رياضة محلية

"الأصعب لنا".. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز
طارق الشناوي ينتقد أداء رحمة محسن في "علي كلاي": "محتاجين رحمة منها"
دراما و تليفزيون

طارق الشناوي ينتقد أداء رحمة محسن في "علي كلاي": "محتاجين رحمة منها"
أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز
رياضة محلية

أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل