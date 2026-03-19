إيران تكشف حصيلة أولية لضحايا الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

كتب : محمود الطوخي

09:31 م 19/03/2026

الهلال الأحمر الإيراني

أعلن الهلال الأحمر الإيراني، إصابة أكثر من 18 ألف مدني وتضرر عشرات الآلاف من المباني المدنية إثر الغارات المستمرة في جميع أنحاء البلاد.

وصرح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفاند لوكالة أنباء "إرنا"، بأن الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استمرت قرابة 3 أسابيع تعد "هجمات إرهابية" من قبل قوات معادية.

أعداد ضحايا الغارات على إيران

وقال كوليفاند، إن 204 أطفال لقوا حتفهم، من بينهم 53 طفل دون سن الخامسة.

ووصف أرقام الضحايا بأنها "صادمة"، مضيفا أن أكثر من 3200 امرأة أصبن بجروح، وأن امرأتين حاملتين كانتا من بين القتلى.

من جهته، صرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني يوم 10 مارس بأن ما لا يقل عن 1332 مدني إيراني قتلوا في الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، ولم تحدث السلطات حصيلة القتلى الرسمية منذ ذلك الحين.

تدمير مباني بسبب الغارات على إيران

وأوضح كوليفاند أن أكثر من 70 ألف مبنى مدني تضرر بين 3 مارس و17 مارس، وشملت الأضرار المنازل والمراكز التجارية والمدارس والبنية التحتية الرئيسية.

وأشار إلى أن الضربات استهدفت الخدمات الأساسية، حيث تم الإبلاغ عن تضرر 251 مركز طبي و498 مدرسة و17 منشأة تابعة لجمعية الهلال الأحمر.

