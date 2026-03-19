صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب لم يكن يستطيع تحمل أن تقترب إيران أكثر فأكثر من الحصول على قدرات نووية لذا بادر في شن الهجوم عليها.

وتأتي تصريحات وزير الحرب الأمريكي، رغم قول أحد كبار المسؤولين الاستخباراتيين الأمريكيين في اليوم السابق إن هذه القدرات قد تم "إبادة" بعضها خلال الضربات الجوية الأمريكية العام الماضي، وأن إيران لم تبذل جهودًا واضحة لإعادة تشغيل برنامجها النووي.

وقال هيجسيث: "ما لم يكن الرئيس ترامب مستعدًا لتحمله هو أن يكون نظام من هذا النوع أقرب فأقرب إلى القدرات النووية، وهي قدرة كانوا سيقولون إنهم يريدون استخدامها".

لكن خلال بيانها الافتتاحي أمام جلسة استماع في الكونجرس يوم الأربعاء، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد إن "برنامج التخصيب النووي لإيران قد تم إبادته" خلال عملية "ميدنايت هامر"، التي استهدفت بعض منشآتها النووية في يونيو الماضي. وأضافت أنها شهدت أن إيران لم تبذل جهودًا ذات معنى لإعادة تشغيل برنامجها.

ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبنتاجون بأن تلك الضربات دمرت البرنامج النووي الإيراني بالكامل، إلا أن التقييمات الاستخباراتية أكدت أن ذلك لم يكن صحيحًا، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية سابقًا.

وقال هيجسيث، إن الولايات المتحدة حاولت السعي لإبرام اتفاق مع إيران لمنعها من بناء سلاح نووي في المستقبل.

وأضاف: "أعتقد طوال الوقت أن إيران كانت تقول نوعًا ما: ‘حسنًا، سنتحدث بينما نبني المزيد من الصواريخ ونزيد من الطائرات المسيرة وننشئ هذا الظل التقليدي بحيث إذا اخترنا، يمكننا محاولة إعادة تأسيس البرنامج’، وكانوا يظنون بطريقة ساذجة أن الرئيس ترامب لن يفعل شيئًا حيال ذلك".