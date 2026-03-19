قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات مضادة لمواجهة انقطاع الإنترنت الذي يواجهه الإيرانيون، في ظل سيطرة النظام على من يمكنه الوصول إلى الشبكة ومن لا يمكنه.

وأضاف هيجسيث خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون يوم الخميس: "نحن نراقب النظام وهو يحاول تشديد قبضته قدر المستطاع"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات مضادة واضحة، لكنه لم يتمكن من مناقشتها علنًا.

وأوضح أن الرسائل يجب أن تصل إلى الشعب الإيراني والجماهير المستهدفة الصحيحة، متهمًا إيران بإنتاج "تقارير وصور مزيفة" للتأثير على تصورات الناس حول الحرب.

وقال هيجسيث: "شعبهم نفسه بالكاد يمكنه تلقي كثير من هذه الرسائل والتواصل بسبب الانقطاع الذي فرضوه عليهم، لكننا نعمل حول ذلك بالتأكيد".

كما أشار إلى أن زيادة مقاطع الفيديو والصور المولدة بالذكاء الاصطناعي حول الحرب في إيران جعلت من الصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف.

من جانبه، دافع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي ظهر على برنامج "Face the Nation" لشبكة CBS يوم الأحد، عن حقه في الوصول إلى الإنترنت لإجراء المقابلة، مؤكدًا أن الانقطاعات كانت لأسباب "أمنية".

وقال عراقجي: "أنا صوت الإيرانيين، ويجب أن أدافع عن حقهم. لهذا السبب لدي إمكانية الوصول إلى الإنترنت لأسمع صوتنا للمجتمع الدولي. لكن الإنترنت مغلق لأسباب أمنية، لأننا تحت الهجوم والعدوان، وعلينا أن نفعل كل شيء لحماية شعبنا".