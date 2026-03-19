وزير الحرب الأمريكي: دول الخليج قدمت دعمًا مذهلًا ونحن فخورون بالوقوف إلى جانبهم

كتب : وكالات

02:54 م 19/03/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

حذر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون اليوم الخميس، من أن اليوم سيكون أكثر أيام الهجمات الأمريكية على إيران شدة.

وقال هيجسيث: "اليوم سيكون أكبر حزمة هجمات حتى الآن"، وكان هيجسيث قد أصدر نفس التحذير في 11 مارس، مؤكدًا أن ذلك اليوم سيشهد "أكبر عدد من الطائرات المقاتلة، وأكبر عدد من القاذفات، وأكبر عدد من الضربات" في الحرب ضد إيران.

وعند سؤاله من قبل أحد الصحفيين عن الدول الأكثر تعاونًا مع الولايات المتحدة، قال بيت هيجسيث إن إسرائيل "كانت منذ اليوم الأول شريكًا مذهلًا وقادرًا، راغبًا وقادرًا على التعاون".

وأضاف أن دول الخليج "قدمت دعمًا مذهلًا"، موضحًا: "نحن فخورون بالدفاع معهم، والوقوف إلى جانبهم، أيًا كانت الدولة… الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، السعودية وغيرها".

واختتم هيجسيث كلمته، بنداء ديني صريح للأمريكيين بالصلاة من أجل القوات الأمريكية.

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج

