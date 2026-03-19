بهذه الشروط.. ميليشيا عراقية تُعلن وقف هجماتها على السفارة الأمريكية في بغداد


كتب- محمد أبو بكر:

03:28 ص 19/03/2026

السفارة الأمريكية ببغداد

أعلنت ميليشيا كتائب حزب الله، المدعومة من إيران، أنها ستوقف هجماتها على السفارة الأمريكية في بغداد لمدة 5 أيام، شريطة أن تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بمجموعة من الشروط المحددة.

طالبت الميليشيا، بإنهاء ما وصفته بـ"تهجير المدنيين والقصف الإسرائيلي" في الضواحي الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى وقف الغارات الجوية على المناطق السكنية في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

وطالبت بتقييد عمل موظفي وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" داخل حدود السفارة مع السماح باستثناءات محدودة فقط.

شهدت السفارة الأمريكية في بغداد سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب مع إيران قبل نحو 3 أسابيع، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل عشرات عناصر الميليشيات في أنحاء العراق.

يتهم كلا من السلطات العراقية وبعض الميليشيات الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هذه الهجمات.

ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟

موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"

"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
"أغلقوا النوافذ وارتدوا الكمامات".. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس
وزير الخارجية السعودي: رسالة الرياض إلى إيران واضحة لن نقبل الابتزاز والتصعيد

