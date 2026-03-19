أعلنت ميليشيا كتائب حزب الله، المدعومة من إيران، أنها ستوقف هجماتها على السفارة الأمريكية في بغداد لمدة 5 أيام، شريطة أن تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بمجموعة من الشروط المحددة.

طالبت الميليشيا، بإنهاء ما وصفته بـ"تهجير المدنيين والقصف الإسرائيلي" في الضواحي الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى وقف الغارات الجوية على المناطق السكنية في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

وطالبت بتقييد عمل موظفي وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" داخل حدود السفارة مع السماح باستثناءات محدودة فقط.

شهدت السفارة الأمريكية في بغداد سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب مع إيران قبل نحو 3 أسابيع، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل عشرات عناصر الميليشيات في أنحاء العراق.

يتهم كلا من السلطات العراقية وبعض الميليشيات الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هذه الهجمات.