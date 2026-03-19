

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الخميس، أنه استهدف 6 دبابات ميركافا إسرائيلية في بلدة الطيبة جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

قال "حزب الله" في بيان له: "دفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:30 الخميس 19 مارس 2026 دبابتي ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابات مباشرة ليرتفع بذلك عدد الدبابات المُستهدفة إلى 6 حتى لحظة صدور هذا البيان، وما زال المجاهدون يستهدفون المنطقة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعية".

وجاء في بيانين سابقين لحزب الله حول هذا الهجوم، أنه "دفاعا عن لبنان وشعبه": استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:05 الخميس 19 مارس 2026، دبّابة ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصاروخ موجّه وحققوا إصابة مباشرة".

كما استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:15 الخميس 3 دبّابات ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالصواريخ الموجّهة وحققوا إصابات مباشرة. ليرتفع بذلك عدد الدبابات المستهدفة إلى 4 حتى لحظة صدور هذا البيان.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحزب، أنه خلال هذه المواجهات، أطلقت المروحيات الاسرائيلية رشقات رشاشة بإتجاه بلدة الطيبة، رافقه قصف مدفعي عنيف.

وشن الجيش الإسرائيلي تزامنا مع هذه الاشتباكت غارة عنيفة استهدفت بلدتي زفتا والشرقية في النبطية جنوبي لبنان، وفقا لروسيا اليوم.