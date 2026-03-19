إعلان

حزب الله: استهدفنا 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة وحققنا إصابات ومقاتلونا يستهدفون المنطقة

كتب : مصراوي

02:45 ص 19/03/2026

حزب الله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الخميس، أنه استهدف 6 دبابات ميركافا إسرائيلية في بلدة الطيبة جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

قال "حزب الله" في بيان له: "دفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:30 الخميس 19 مارس 2026 دبابتي ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابات مباشرة ليرتفع بذلك عدد الدبابات المُستهدفة إلى 6 حتى لحظة صدور هذا البيان، وما زال المجاهدون يستهدفون المنطقة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعية".

وجاء في بيانين سابقين لحزب الله حول هذا الهجوم، أنه "دفاعا عن لبنان وشعبه": استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:05 الخميس 19 مارس 2026، دبّابة ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصاروخ موجّه وحققوا إصابة مباشرة".

كما استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:15 الخميس 3 دبّابات ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالصواريخ الموجّهة وحققوا إصابات مباشرة. ليرتفع بذلك عدد الدبابات المستهدفة إلى 4 حتى لحظة صدور هذا البيان.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحزب، أنه خلال هذه المواجهات، أطلقت المروحيات الاسرائيلية رشقات رشاشة بإتجاه بلدة الطيبة، رافقه قصف مدفعي عنيف.

وشن الجيش الإسرائيلي تزامنا مع هذه الاشتباكت غارة عنيفة استهدفت بلدتي زفتا والشرقية في النبطية جنوبي لبنان، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله اللبناني استهداف دبابات إسرائيلية لبنان الجيش الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليلة الرعب بالحسينية.. كواليس هجوم 3 أشخاص على منزل أسرة بالشرقية
حوادث وقضايا

ليلة الرعب بالحسينية.. كواليس هجوم 3 أشخاص على منزل أسرة بالشرقية
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
شئون عربية و دولية

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
"أغلقوا النوافذ وارتدوا الكمامات".. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس
أخبار مصر

"أغلقوا النوافذ وارتدوا الكمامات".. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية