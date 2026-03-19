شن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، هجوما غير مسبوق على إيران، متوعدا بالرد على الهجمات الإيرانية ومحذرا من أن حسابات طهران خاطئة إذا اعتقدت أن دول الخليج غير قادرة على الرد.

قال بن فرحان عقب اجتماع تشاوري عقده مع نظيريه التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني: "إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة. نقول لإيران لا المملكة ولا دول الخليج تقبل الابتزاز أو تستجيب له والتصعيد يقابله تصعيد".

وأضاف: "سنستخدم كل الوسائل الممكنة من أجل وقف الهجمات الإيرانية"، مشددا على أن الاجتماع التشاوري في الرياض أدان الاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وأشار إلى أن الهجمات الإيرانية على دول الخليج لن تحقق لطهران أي مكاسب، مؤكدا أن استهداف إيران لمواقع مدنية مستمر وحججها باستهداف الوجود الأمريكي غير مقنعة.

وأكد أن السلوك الإيراني الحالي ليس وليد الصدفة، وأن الثقة الضئيلة التي كانت متبقية في إيران تحطمت تماما.

وأكد بن فرحان، أن الاجتماع التشاوري أكد على أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

وشدد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، إذ دعا الاجتماع إيران إلى وقف دعم الوكلاء فورا.

وفي رسالة تحذيرية، قال وزير الخارجية السعودي: "على الإيرانيين أن يفهموا أن المملكة وشركائها الذين هوجموا لديهم قدرات عسكرية بإمكانهم استخدامها إذا ما قرروا ذلك".

أضاف أن الرد على إيران سياسيا متاح وكذلك الردود غير السياسية.

واختتم بالقول: "أتمنى أن يتوقفوا عن هجماتهم لكن أشك أن لديهم هذه الحكمة في هذه المرحلة".

وشدد على أن نحتفظ بحق الرد على الاعتداءات الإيرانية، مؤكدا أن النظام الإيراني اعتاد افتعال الجرائم وإنكارها، و استمرار السلوك العدائي لإيران يمنعها من أن تكون شريكا مشروعا.

والتقى وزير الخارجية السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان، في الإطار نفسه، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، حيث جرى اللقاءان على هامش أعمال الاجتماع التشاوري الذي يجمع عددا من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وفقا لروسيا اليوم.