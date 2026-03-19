فتحت الضربات الجوية الأخيرة على منطقة عسلوية الإيرانية أبواب "حرب الطاقة الشاملة" في المنطقة، عقب استهداف إسرائيلي مدعوم أمريكيا لأكبر حقل غاز في العالم. وبينما انطلقت صافرات الإنذار في محيط مفاعل "بوشهر" النووي، وجّهت إيران أنظارها نحو منشآت الطاقة الحيوية في الخليج، مهددة برد انتقامي يطال إمدادات النفط العالمية ويقلب موازين الصراع.

"زلزال عسلوية" وتنسيق واشنطن

تعرّضت منشآت الغاز الطبيعي المرتبطة بحقل "بارس الجنوبي" البحري الضخم لهجوم عنيف، في تصعيد ميداني يعكس اتساع دائرة الاستهداف. وأكد التلفزيون الإيراني، استهداف منشآت منطقة "عسلوية" بمقذوفات أطلقها "العدو الأمريكي الصهيوني".

فيما نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين إسرائيليين أن الضربة نُفذت بـ "تنسيق كامل" مع الإدارة الأمريكية، في أول استهداف مباشر لهذا القطاع الحيوي الذي يؤمّن "70%" من احتياجات إيران المحلية.

محطة بوشهر.. صاروخ في "منطقة الخطر"

أثار سقوط صاروخ في محيط محطة "بوشهر" النووية قلقا دوليا عارما. ورغم تأكيد شركة "روساتوم" الروسية والهيئة الإيرانية للطاقة الذرية عدم وقوع أضرار تقنية أو إشعاعية، إلا أن الحادث يسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني للمحطة التي تقع على بُعد "750 كيلومترا" جنوب طهران، وتضم قاعدة بحرية ومطارا عسكريا محميا بأنظمة دفاع جوي مكثفة.

الأهمية الاستراتيجية.. من "حلم الشاه" إلى "الواقع الروسي"

تعتبر محطة بوشهر إرثا استراتيجيا بدأ في السبعينيات بطموح "شاه إيران" لبناء 23 مفاعلا نوويا، وهو ما أثار مخاوف واشنطن حينها. وبعد توقف المشروع جراء ثورة 1979 وتعرّض الموقع للقصف العراقي المتكرر في الثمانينيات، أحيا الروس المشروع ليتم ربط المحطة بالشبكة الكهربائية عام 2011.

القدرة الإنتاجية الحالية

تعتمد محطة بوشهر النووية في تشغيلها حاليا على مفاعل مائي مضغوط متطور، يمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى "1000 ميجاواط" من الطاقة الكهربائية. وتتم عملية التوليد باستخدام يورانيوم روسي منخفض التخصيب بنسبة تبلغ "4.5%"، وهي النسبة المخصصة للأغراض المدنية وتوليد الطاقة، مما يمد مئات الآلاف من المنازل والمجمعات الصناعية في جنوب إيران بالكهرباء، ويجعل من المحطة ركيزة أساسية للأمن الطاقي في المنطقة.

خطط التوسع وتحديات الحرب

على الرغم من التصعيد العسكري المستمر، لم تتوقف طموحات طهران النووية عند المفاعل الحالي؛ إذ كشفت صور الأقمار الصناعية الحديثة الصادرة عن شركة "Planet Labs PBC" عن استمرار وتيرة العمل في مشروع توسعة المحطة.

وتُظهر الصور وجود رافعات إنشائية عملاقة فوق موقعين جديدين مخصصين لإضافة "مفاعلين نوويين" إضافيين، يهدف كل منهما لتوليد "1000 ميجاواط" أخرى، في مسعى إيراني لمضاعفة الإنتاج الإجمالي وتثبيت أقدامها كقوة نووية "مدنية" كبرى في الخليج، رغم التهديدات والغارات الجوية المتكررة.

"الأزمة الوجودية".. مخاطر التسرب الإشعاعي

يمثل أي استهداف مباشر للمحطة "كابوسا بيئيا" لدول الخليج العربية. فبينما نجت المحطة من ضربات سابقة استهدفت مواقع تخصيب اليورانيوم، فإن خطر تعرّضها للهجوم يثير مخاوف من "تسرب إشعاعي" قد يؤدي إلى أزمة وجودية، نظرا لاعتماد دول المنطقة الكلي على "محطات تحلية مياه الخليج" لتوفير مياه الشرب.

"بارس الجنوبي".. كنز الطاقة الأكبر في العالم

يُعد حقل "بارس الجنوبي"، المعروف في قطر باسم "حقل الشمال"، أكبر حقل للغاز الطبيعي على وجه الأرض دون منازع، حيث يمتد هذا المارد الغازي في أعماق مياه الخليج العربي على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 9,700 كيلومتر مربع؛ تتوزع بين 6,000 كيلومتر مربع في الجانب القطري، و3,700 كيلومتر مربع في الجانب الإيراني، إذ يمثل الركيزة الأساسية لإمدادات الطاقة العالمية منذ اكتشافه عام 1971.

أرقام تُزلزل أسواق الطاقة

وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، يتربع الحقل على عرش الاحتياطيات العالمية باحتوائه على نحو 1,800 تريليون قدم مكعب (ما يعادل 51 تريليون متر مكعب) من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 50 مليار برميل من مكثفات الغاز. هذه الثروة الهائلة تمثل وحدها 10% من إجمالي احتياطي الغاز في العالم أجمع، وهي كمية كافية نظريا لتلبية احتياجات الكوكب من الغاز لمدة 13 عاما، أو توليد كهرباء تكفي لإضاءة الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 35 عاما متواصلة.

شريان الحياة الإيراني

على الصعيد الداخلي، يمثل الحقل "قلب الاقتصاد الإيراني" النابض؛ حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاجه اليومي يصل لنحو 716 مليون متر مكعب. ويُوجه حوالي 70% من هذا الإنتاج لتشغيل محطات توليد الكهرباء والمصانع العملاقة داخل إيران، مما يعني أن استهدافه ليس مجرد ضربة عسكرية، بل هو محاولة لـ "شلّ" الحياة اليومية وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد.

أهمية جيوسياسية حتى 2059

لا تتوقف أهمية الحقل عند الحاضر، إذ تُشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الجزء الشمالي منه مرشح لبلوغ ذروة إنتاجه بحلول عام 2030، مع استمرارية الجدوى الاقتصادية للإنتاج حتى عام 2059. هذا المدى الزمني الطويل يجعل من أي صراع عسكري في محيط الحقل تهديدا "مزمنا" لأمن الطاقة العالمي، وفسر القفزة الفورية في أسعار النفط والغاز فور ورود أنباء الاستهداف الإسرائيلي الأمريكي لمنشآت "عسلوية" المرتبطة به.

ردود الفعل.. قطر تحذّر من "خطوة غير مسؤولة"

أدانت الدوحة بشدة الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل "بارس الجنوبي" المشترك، حيث وصف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الهجوم بأنه "خطوة خطرة وغير مسؤولة"، مؤكدا أن المساس بالبنية التحتية للطاقة يهدد "أمن الطاقة العالمي" والبيئة وشعوب المنطقة بالكامل، داعيا إلى ضبط النفس لتجنب كارثة شاملة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أصدر الحرس الثوري الإيراني، تحذيرا شديد اللهجة، داعيا أعداء إيران إلى "انتظار الرد المزلزل" من القوات المسلحة، وذلك في أعقاب هجوم استهدف البنية التحتية للوقود والطاقة.

لم يعد الصراع بين إيران وإسرائيل مجرد اشتباكات حدودية، بل تحول إلى "حرب وجودية" تستهدف البنية التحتية والمنشآت النووية. ومع سقوط الخطوط الحمراء في "بوشهر وعسلوية"، تظل التساؤلات قائمة حول قدرة المجتمع الدولي على لجم التصعيد، قبل أن يتحول تهديد طهران بضرب منشآت الخليج إلى واقع ميداني يقلب موازين القوى العالمية.