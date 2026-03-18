الهند تعتزم نشر سفن حربية قرب خليج عُمان لحماية ناقلات الوقود

كتب : د ب أ

04:52 م 18/03/2026

علم الهند

قالت مصادر مطلعة على الأمر إن الهند بصدد إرسال سفن حربية إضافية إلى خليج عُمان وبحر العرب لضمان المرور الآمن لسفنها، تحسبا لاحتمال أن تسمح إيران لمزيد من ناقلات الوقود التابعة لها بمغادرة مضيق هرمز.

وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بدعوى أن المناقشات سرية، أن البحرية الهندية بصدد نشر أكثر من ست سفن حربية، من بينها سفن لوجستية، في المنطقة كإجراء احترازي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت المصادر إلى أن السفن الحربية ستتمركز شرق مضيق هرمز ولن تدخل الممر المائي، وسيكون هدفها حراسة السفن إلى أن تصل إلى مياه أكثر أمانا في شمالي بحر العرب.

وضمنت الهند في الأيام الأخيرة العبور الآمن لناقلتين مملوكتين للدولة تحملان غاز البترول المسال، وهي بصدد التفاوض مع إيران للسماح بمرور عدة سفن وقود أخرى.

وتم إغلاق مضيق هرمز فعليا منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات جوية على إيران في أواخر فبراير/ شباط، مما تسبب في نقص حاد في الغاز في الهند، التي تحصل على نحو 90% من وارداتها من غاز البترول المسال من الشرق الأوسط.

مدبولي: لا نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعم
إيران تؤكد اغتيال وزير الاستخبارات في ضربة إسرائيلية بطهران
هبوط قوي للذهب عالميا بنسبة 3.1% دون 5 آلاف دولار
سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى
هل يلحق زيزو وديانج بموقعة الترجي؟.. الجهاز الفني يترقب
