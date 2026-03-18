دمار في تل أبيب جراء هجمات إيرانية تستهدف المدينة ومحطة القطارات "صور- فيديو"

كتب : وكالات

01:53 ص 18/03/2026

قالت وسائل إعلام عبرية، إن إيران أطلقت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، صاروخ مزود برأس حربي عنقودي على مدينة تل أبيب.

وأعلنت خدمة الإسعاف العبرية، مقتل شخصين كانا قد أصيبا بجروح خطيرة نتيجة صاروخ باليستي إيراني في ضاحية تل أبيب بمدينة رمات غان بالإضافة إلى سقوط عدة إصابات أخرى.

وأظهرت لقطات فيديو أضرارًا في عدة مواقع، بما في ذلك محطة قطارات سافيدور المركزية في تل أبيب، جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

كما كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد هجوم صاروخي باليستي جديد من إيران يستهدف منطقة القدس، مع تفعيل صفارات الإنذار في المدينة والمناطق المحيطة بها.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في وسط البلاد، ومنطقة القدس، وأجزاء من الضفة الغربية وبعض مناطق جنوب إسرائيل.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن تقارير عن سقوط شظايا صواريخ في مواقع عدة وسط إسرائيل.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن فرق الإسعاف والإطفاء تتوجه إلى مواقع في وسط إسرائيل بعد بعد هجومين صاروخيين من إيران.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن دمار وحريق في محطة قطار بمنطقة تل أبيب الكبرى إثر الهجوم الإيراني.

