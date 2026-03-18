قالت وسائل إعلام عبرية، إن إيران أطلقت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، صاروخ مزود برأس حربي عنقودي على مدينة تل أبيب.

وأعلنت خدمة الإسعاف العبرية، مقتل شخصين كانا قد أصيبا بجروح خطيرة نتيجة صاروخ باليستي إيراني في ضاحية تل أبيب بمدينة رمات غان بالإضافة إلى سقوط عدة إصابات أخرى.

وأظهرت لقطات فيديو أضرارًا في عدة مواقع، بما في ذلك محطة قطارات سافيدور المركزية في تل أبيب، جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

Emergency crews at the scene in Ramat Gan where a couple in their 70s were killed in the Iranian missile strike.

كما كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد هجوم صاروخي باليستي جديد من إيران يستهدف منطقة القدس، مع تفعيل صفارات الإنذار في المدينة والمناطق المحيطة بها.

המוקד: נזק רב בתחנת הרכבת סבידור

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في وسط البلاد، ومنطقة القدس، وأجزاء من الضفة الغربية وبعض مناطق جنوب إسرائيل.

Destruction at Tel Aviv Savidor Central train station following Iranian cluster munition hits.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن تقارير عن سقوط شظايا صواريخ في مواقع عدة وسط إسرائيل.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن فرق الإسعاف والإطفاء تتوجه إلى مواقع في وسط إسرائيل بعد بعد هجومين صاروخيين من إيران.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن دمار وحريق في محطة قطار بمنطقة تل أبيب الكبرى إثر الهجوم الإيراني.