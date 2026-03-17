شهد اليوم الـ18 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تطورات بارزة، بعد أن فقدت طهران قيادتين بارزتين من صفوف النظام الإيراني، وكشف صحيفة "التليجراف" عن محاولة اغتيال فاشلة للمرشد الإيراني الجديد مجتبي خامنئي، رغم تصريحات مسؤول أمريكي عن وجود مفاوضات غير مباشرة مع طهران.

اغتيال لاريجاني وسليماني

وشملت الخسائر الإيرانية اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات الباسيج الإيرانية العميد غلام رضا سليماني.

ولكن رغم تأكيد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس إسرائيل على عملية اغتيال لاريجاني، الإ أن الحساب الشخصي لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني نشر رسالة عبر منصة أكس، ولكن بعد مرور العديد من الساعات أكدت إيران اغتياله.

مفاوضات غير مباشرة بين أمريكا وإيران

ورغم التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، إلا أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي برايان ماست، أكد أن هناك مفاوضات غير مباشرة بين الإدارة الأمريكية والمرشد الإيراني الجديد مجتبي خامنئي.

إيران تنفي تواصلها مع أمريكا

ولكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نفي تواصل بلاده مع أمريكا، ومؤكدًا عدم صحة التقارير المنشورة، بشأن تواصله مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

محاولة اغتيال فاشلة لـ"مجتبى"



نشرة صحيفة "التليجراف" البريطانية، تسريب صوتي يشكف تفاصيل نجاة المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي من محاولة اغتيال فاشلة.

اعتقال 10 جواسيس

وفي الداخل الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني، تمكنه من اعتقال 10 جواسيس أجانب مع استمرار الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

إيران تُطلق موجة الصواريخ 58 تجاه إسرائيل

وكان أول رد من الحرس الثوري الإيراني على اغتيال قيادتين بارزتين، إطلاقهم الموجة الـ 58 من عمليات "الوعد الصادق 4"، مستهدفا الأهداف الإسرائيلية والأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط.

تصعيد إقليمي ضد عدة دول خليجية

بدأت العمليات العسكرية في اليوم الـ18 من حرب إيران، بشأن طهران هجوما على متن سفينة داخل ميناء "الشارقة" بدولة الإمارات.

مع استمرار إيران في هجماتها ضد الكويت، أصيب اثنان من طواقم الطوارئ الطبية جراء سقوط شظايا على مركز للإسعاف في الكويت، وفق وزارة الصحة الكويتية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصديها لهجوم بـ9 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة من إيران.

وفي العراق، ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد تعرض لقصف صاروخي.

وفي السعودية، أكدت وزارة الدفاع أنها قامت باعتراض وتدمير 7 مسيّرات خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية.

ارتفاع حصيلة قتلى الصرع في الشرق الأوسط

في إيران، تحدث مسؤولون عن مقتل مئات المدنيين بينهم أكثر من 200 طفل، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أكثر من 1300 قتيل مدني.

كما أفادت تقارير حقوقية بسقوط 1262 مدنيًا و1126 عسكريًا، إضافة إلى مئات غير محددي التصنيف، وسط غياب تحديث رسمي حديث.

في لبنان والعراق، قُتل مئات الأشخاص، بينهم 912 في لبنان و47 على الأقل في العراق، معظمهم من عناصر عسكرية.

وامتدت الخسائر إلى إسرائيل والولايات المتحدة ودول الخليج، مع سقوط قتلى في الإمارات والكويت والسعودية وعُمان والبحرين نتيجة الضربات الصاروخية والهجمات المتبادلة.

إسرائيل توسع هجماتها في إيران

ومع إعلان اغتيال لاريجاني وسليماني، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن موجة من الغارات المتزامنة في إيران ولبنان، والتوسع في هجماتها إلى 3 مدن إيرانية كبرى تضم مواقع إنتاج صواريخ.

استقالة مدير "مكافحة الإرهاب" الأمريكي

ومن بين إبرز الأحداث في اليوم الـ18 من الحرب، هو استقالة مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي "جو كينت"، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتجاجًا واعتراضًا على حرب إيران.

ماكرون يرفض طلب ترامب

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلب نظيره الأمريكي ترامب، مؤكدًا أن باريس لن تشارك أبدا في حرب الشرق الأوسط.

ترامب يُهاجم حلفاء أمريكا بسبب إيران

هاجم الرئيس الأمريكي ترامب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا بعد رفضهم المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران، لافتًا إلى أن طهران كانت تريد تدمير إسرائيل ودول الشرق الأوسط.

