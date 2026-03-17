كشفت الحكومة الأفغانية، عن مقتل 400 شخص وإصابة 250 آخرين في غارة جوية شنتها القوات الباكستانية على مستشفى لعلاج الإدمان في العاصمة كابل.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية، أن المقاتلات الباكستانية شنت أيضًا غارات على مواقع عسكرية وبنى تحتية ومستودع ذخيرة في موقعين داخل المدينة.

واتهمت حكومة حركة طالبان في أفغانستان السلطات الباكستانية باستهداف المستشفى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الذين كانوا يتلقون العلاج.

قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في بيان: "قام النظام العسكري الباكستاني بانتهاك أجواء أفغانستان مرة أخرى، مستهدفًا مستشفى علاج المدمنين في كابل، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، وندين هذه الجريمة بأشد العبارات ونعتبر هذا العمل مخالفًا لجميع المبادئ الإنسانية".

تصاعد التوتر العسكري بين باكستان وأفغانستان في الأيام الأخيرة، إذ وصل الأمر إلى إعلان وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف عن "حرب مفتوحة" ضد الحكومة الأفغانية.

وتدهورت العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، مع إغلاق المعابر الحدودية منذ اندلاع المعارك في أكتوبر 2025، التي أسفرت عن أكثر من 70 قتيلًا من الجانبين، وعُقدت لاحقًا جولات تفاوضية بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه قطر وتركيا، لكن الجهود الدبلوماسية فشلت في التوصل إلى اتفاق دائم بين كابل وإسلام آباد.

ويمتد خط ديورند على طول نحو 2640 كيلومترًا بين أفغانستان وباكستان، ويعتبر الحدود الفاصلة تاريخيًا منذ اتفاق بريطانيا مع الإمبراطورية الأفغانية عام 1893، ويشكل النزاع التاريخي حول خط ديورند خلفية رئيسية للتوترات الحالية، إذ غالبًا ما تتهم باكستان طالبان الأفغان بإيواء مسلحين يستخدمون الأراضي الحدودية لتنفيذ هجمات ضد الجيش الباكستاني، بينما تؤكد الحكومة الأفغانية أنها لن تسمح باستخدام أراضيها ضد أي دولة.