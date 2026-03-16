رومانيا: لسنا طرفاً في الصراع بالشرق الأوسط

أكدت رومانيا أنها ليست طرفاً في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وذلك رداً على تصريحات لمسؤول إيراني اتهم بوخارست بالتدخل بعد سماحها للولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان صادر الاثنين، إن اتفاقية الوصول الثنائية الموقعة عام 2006 تمنح الولايات المتحدة إطاراً قانونياً لاستخدام القواعد العسكرية في رومانيا بشكل مستمر.

وشددت الوزارة على أن رومانيا لا تشارك في النزاع، مؤكدة أن أولويتها تتركز على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد منذ اندلاع الأزمة.

وجاء الموقف الروماني عقب تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على التلفزيون الإيراني، قال فيها إن السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد الجوية في رومانيا سيُعد مشاركة في "العدوان العسكري ضد إيران".

وأضاف بقائي أن مثل هذا الإجراء "غير مقبول بموجب القانون الدولي"، محذراً من أنه قد يترتب عليه مسؤولية دولية على الحكومة الرومانية، مؤكداً أن طهران سترد "بالوسائل القانونية والسياسية المناسبة".