احتراق طائرة في مطار مهرآباد إثر غارات استهدفت المدينة



وكالات

تداولت وسائل إعلام فيديو، قالت إنه يوثق اشتعال طائرة بمطار مهرآباد غربي طهران إثر غارات جوية استهدفت ضواحي المدينة.

قالت مصادر إعلامية، إن سلسلة من الغارات المكثفة استهدفت المنطقة المحيطة بالمطار، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في إحدى الطائرات المتوقفة.

أشارت إلى وقوع عدة انفجارات في محيط المطار، دون أن تقدم تفاصيل عن نوع الطائرة أو إن كانت مدنية أم عسكرية.

يعد مطار مهرآباد من أقدم المطارات الإيرانية وأكثرها ازدحاماً، إلى جانب وجود منشآت عسكرية تابعة للحرس الثوري في محيطه، مما يجعله هدفاً استراتيجياً في سياق الحرب الدائرة.

في سياق متصل، كشف موقع "أكسيوس" عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيار احتلال جزيرة "خرج" الإيرانية لقطع صادرات النفط، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران للأسبوع الثالث على التوالي، مع شلل شبه كامل للملاحة في مضيق هرمز وتبادل يومي للضربات بالصواريخ والمسيرات، وفقا لروسيا اليوم.