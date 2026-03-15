بدأ مفاوضون تجاريون من الولايات المتحدة والصين محادثات في باريس، اليوم الأحد، لوضع خطط للتحضير لقمة مرتقبة بين رئيسي البلدين في وقت لاحق من مارس الجاري.

ويقود الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت وممثل التجارة الأمريكي جيميسون جرير، فيما يرأس الوفد الصيني نائب رئيس مجلس الدولة خه ليفنج، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن يستعرض المفاوضون آخر التطورات في الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي، وأن يبحثوا قضايا تشمل الحرب في إيران، والاستثمارات، والمشتريات التجارية.

وستمهد نتائج هذه المحادثات الطريق لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في الفترة من 31 مارس الجاري إلى 2 أبريل المقبل، والتي ستكون أول زيارة لرئيس أمريكي إلى بكين منذ نحو عقد.

كما يمثل هذا الاجتماع أول لقاء بين الجانبين منذ أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن ترامب لا يملك السلطة لفرض رسوم جمركية باستخدام "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية"، الذي استخدمه للتهديد بفرض رسوم تصل إلى 145% على الصين.