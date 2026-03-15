كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، عن العثور على ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة أوريت ستروك متوفاة داخل منزلها في شمال إسرائيل قبل ساعات.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الطواقم الطبية التي استُدعيت إلى منزلها في بلدة أميريم عثرت على شوشانا ستروك (34 عامًا) بلا حياة، حيث حاول المسعفون إجراء عمليات إنعاش لها، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، ليتم إعلان وفاتها في المكان.

وأوضحت القناة أن ملابسات الوفاة لا تزال قيد الفحص حتى الآن.

بدورها، أكدت الوزيرة الإسرائيلية والعضو في الكابينيت الأمني الخبر عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "بقلب مكسور أُحدثكم عن وفاة ابنتنا الحبيبة شوشانا".

ونعى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، شوشانا، قائلًا: "أبعث بعناق ودعم لصديقتي العزيزة أوريت ولعائلتها في هذا الوقت العصيب. إن من يستغل هذا الانكسار وهذه الخسارة المروعة لتوجيه الهجوم والتحريض في مثل هذه اللحظات هو إنسان وضيع ومقزز".

وتُعرف وزيرة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة أوريت ستروك بمواقفها المتشددة تجاه الفلسطينيين، ورفضها المتكرر لصفقات تبادل المحتجزين أو وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وسبق أن أثارت شوشانا جدلًا واسعًا بعدما اتهمت والديها بالاعتداء عليها جنسيًا وتصويرها خلال طفولتها، بزعم ارتباط ذلك بطقوس دينية.

وكانت قد نشرت قبل نحو عام عبر حسابها على فيسبوك مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق تحدثت فيه عن ما وصفته بـ"انتهاكات متكررة" تعرضت لها في صغرها داخل محيط أسرتها، قائلة: "بعد سنوات من الضرب والشعور بالذنب، تحدثت أخيرًا. الذكريات ساحقة، لكنني بحاجة إلى العدالة".

وأضافت في الفيديو الذي حُذف لاحقًا: "تعرضت لاعتداء جنسي من والديّ، وتم تصوير الاعتداء.. أنا أعيش تحت تهديد من جهات إجرامية، وأشعر بأن حياتي مهددة".