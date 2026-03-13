أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، وقوع حادثين منفصلين يتعلقان بقواتها في المنطقة، تمثلا في سقوط طائرة تزويد بالوقود غرب العراق، إضافة إلى اندلاع حريق محدود على متن حاملة الطائرات جيرالد فورد في البحر الأحمر، مؤكدة أن الحادثين لم يؤثرا على سير العمليات العسكرية.

وفي هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، سقوط طائرة تزويد بالوقود تابعة للولايات المتحدة في المجال الجوي الصديق غرب العراق، مشيرةً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وأوضحت القيادة، أن الحادث شمل طائرتين، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط بسلام.

وأضافت أن الطائرة المفقودة من طراز KC-135 Stratotanker، وهي طائرة عسكرية مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود جوًا، فيما أفاد مسؤول أمريكي بأن الطائرة الأخرى المشاركة في الحادث كانت أيضًا من الطراز نفسه.

وأكدت القيادة المركزية أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة.

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد تعرضت لحريق، اليوم الخميس، مؤكدة أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة عليه بسرعة ومنع امتداده إلى باقي أقسام السفينة.

وأكدت القيادة أن الحادث غير مرتبط بأي عمليات قتالية، وأن الحاملة تواصل أداء مهامها في البحر الأحمر دون أي انقطاع.

تعد جيرالد فورد أكبر سفينة حربية في العالم، إذ يبلغ طولها حوالي 333 متراً وعرضها 40.8 متر، بينما يصل عرض سطح الطيران إلى 78 متراً، ويبلغ وزنها عند الحمولة الكاملة نحو 100 ألف طن.

وبُنيت السفينة بعد 12 عاماً من التخطيط والتطوير، ودخلت الخدمة في البحرية الأميركية عام 2017، وقد وصفتها البحرية الأميركية بـ"أعجوبة تكنولوجية" لما تحتويه من تقنيات متقدمة.

وتعد الحاملة أول استثمار كبير للولايات المتحدة في تصميم حاملات الطائرات منذ ستينيات القرن الماضي، وقد أُدخلت فيها 23 تقنية جديدة، أبرزها نظام الإطلاق الكهرومغناطيسي للطائرات ومصاعد الأسلحة الحديثة، مع تقليل طاقم العمل بنسبة 20% مقارنة بالجيل السابق.

وتعتمد جيرالد فورد على مفاعلات نووية أقوى وأكثر كفاءة من سابقاتها، ما يمنحها قدرة تشغيلية طويلة وموثوقة.

وفي سياق آخر، نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية صحة ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف وإصابة حاملة الطائرات لينكولن، مؤكدًا أن تلك المزاعم غير صحيحة.

وأوضح المتحدث أن حاملة الطائرات تواصل تنفيذ مهامها في المنطقة بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنها مستمرة في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد إيران.