"دماء الأمريكيين ليست لإسرائيل".. رسالة مرشح بفلوريدا على خوذة جندي تُشعل الجدل

كتب : مصطفى الشاعر

12:36 ص 11/03/2026

جيمس فيشباك

فجّر جيمس فيشباك، المرشح لمنصب حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، موجة من الجدل الواسع عقب تدوينه عبارة مثيرة للجدل على خوذة عسكرية تابعة لأحد جنود احتياط مشاة البحرية (مارينز)، مؤكدا فيها أنه "لا ينبغي لأي أمريكي أن يموت من أجل إسرائيل".

توقيع على "خوذة المارينز"

وقعت الحادثة خلال فعالية انتخابية، حين طلب الجندي من "فيشباك" التوقيع على خوذته، ليفاجئ المرشح الحضور بكتابة هذه العبارة الصريحة، في إشارة واضحة لرفضه مشاركة الجنود الأمريكيين في حروب خارجية لحماية مصالح تل أبيب.

تحدي "البيروقراطيين" في واشنطن

لم يتوقف "فيشباك" عند التوقيع، بل أتبع موقفه بتصريح ناري قال فيه: "قد لا يعجب هذا الكلام البيروقراطيين في واشنطن، لكن كل أمريكي سيوافق عليه، بغض النظر عن انتماءاته السياسية".

وأشار المرشح إلى أن أولويته هي الحفاظ على أرواح الجنود الأمريكيين بعيدا عن صراعات الشرق الأوسط.

تأتي هذه الواقعة وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

جيمس فيشباك فلوريدا حرب إيران وإسرائيل الحرب في إيران إيران وأمريكا هجمات على الخليج

