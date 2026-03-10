إعلان

إيران: تنفيذ الموجة الـ35 من عملية "الوعد الصادق 4" باتجاه أهداف في تل أبيب وقواعد أمريكية

كتب : محمد أبو بكر

06:21 م 10/03/2026

الوعد الصادق 4

قال الحرس الثوري الإيراني، إنه تم تنفيذ الموجة الـ35 من عملية "الوعد الصادق 4" باتجاه أهداف في تل أبيب وبيت شيمش إضافة إلى قواعد أمريكية.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه جرى خلال الموجة الـ35 استخدام صواريخ استراتيجية من طراز فتاح وعماد وخيبر وقدر.

وفي سياق متصل، قال الجيش الإيراني إنه استهدف بطائرات مسيرة مختلفة الأنواع مركزًا عسكريًا في حيفا، إضافة إلى مركز استقبال معلومات أقمار التجسس الصناعية الإسرائيلية.

وأضاف الجيش الإيراني أن المركز العسكري المستهدف في حيفا يلعب دورًا رئيسيًا في تصنيع الأسلحة.

الحرس الثوري الإيراني هجمات إيران إيران وأمريكا الحرب على إيران إيران

