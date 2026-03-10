إعلان

بعد تصريحات ترامب.. إيران: السفن الأمريكية ابتعدت عن مضيق هرمز أكثر من 1000 كم

كتب : محمد أبو بكر

02:16 ص 10/03/2026

حرب أمريكا وإيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الحرس الثوري الإيراني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يزعم عبور سفن تجارية وعسكرية لمضيق هرمز، بينما ابتعدت السفن الأمريكية لأكثر من 1000 كم خشية استهدافها.

كان عباس عراقجي، وزير الخارجية في إيران، قال إن بلاده لم تغلق مضيق هرمز ولا تمنع ناقلات النفط من العبور، بحسب بي إس نيوز.

وأضاف أن توقف أو تباطؤ نقل النفط سببه الاعتداءات التي شنها الإسرائيليون والأمريكيون ضد بلاده.

وأوضح أنه لا يعتقد أن التفاوض مجددًا مع الولايات المتحدة مطروح، مشيرًا إلى أن لدى إيران تجربة مريرة في التفاوض معهم، بحسب بي بي إس نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب أمريكا وإيران ترامب الحرس الثوري إيران أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
حوادث وقضايا

بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
رسميا.. ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تمويل السيارات
اقتصاد

رسميا.. ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تمويل السيارات
للمرة الأولى.. حزب الله يستهدف قاعدة تسيبوريت في حيفا بالمسيرات الانقضاضية
شئون عربية و دولية

للمرة الأولى.. حزب الله يستهدف قاعدة تسيبوريت في حيفا بالمسيرات الانقضاضية
"من هي عزيزة خاطفة الأطفال؟".. تعرف على القصة الحقيقية لـ مسلسل حكاية نرجس
دراما و تليفزيون

"من هي عزيزة خاطفة الأطفال؟".. تعرف على القصة الحقيقية لـ مسلسل حكاية نرجس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟