قال الحرس الثوري الإيراني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يزعم عبور سفن تجارية وعسكرية لمضيق هرمز، بينما ابتعدت السفن الأمريكية لأكثر من 1000 كم خشية استهدافها.

كان عباس عراقجي، وزير الخارجية في إيران، قال إن بلاده لم تغلق مضيق هرمز ولا تمنع ناقلات النفط من العبور، بحسب بي إس نيوز.

وأضاف أن توقف أو تباطؤ نقل النفط سببه الاعتداءات التي شنها الإسرائيليون والأمريكيون ضد بلاده.

وأوضح أنه لا يعتقد أن التفاوض مجددًا مع الولايات المتحدة مطروح، مشيرًا إلى أن لدى إيران تجربة مريرة في التفاوض معهم، بحسب بي بي إس نيوز.