وزارة الدفاع الإماراتية: الجهات المعنية تباشر التعامل مع استهداف في قاعدة السلام العسكرية

كتب : مصراوي

05:24 م 01/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

أبوظبي (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الفرق المختصة قامت اليوم بالتعامل مع حادث ناتج عن استهداف تم بواسطة طائرتين مسيرتين إيرانيتين على أحد مستودعات قاعدة السلام البحرية في أبوظبي، مما أسفر عن اندلاع حريق في حاويتي مواد عامة مخزنة دون وقوع خسائر بشرية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرةً ذلك عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

وأضافت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

