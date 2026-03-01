

قالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن دوي انفجارات سمع في دبي والكويت تزامنا مع إطلاق صواريخ إيرانية نحو إسرائيل

وأفاد شهود لرويترز بسماع دويّ انفجارات قوية في دبي لليوم الثاني على التوالي، بعدما شنت إيران ضربات على دول الخليج.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية اليوم الأحد، أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قُتل في غارات إسرائيلية وأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأحد، مقتل ابنة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وحفيدته وزوجة ابنه وزوج ابنته في غارات أمريكية إسرائيلية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وذكر ترامب: "مات خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شرا في التاريخ".

أفاد شهود، أن بعض الإيرانيين احتفلوا في شوارع طهران ومدن أخرى بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد قُتل في غارات أمريكية إسرائيلية على إيران، وفقا للغد.