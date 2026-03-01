

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه بدأ موجة إضافية من الضربات تستهدف منظومات الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

وجاء الإعلان عقب تقارير عن سماع دوي انفجارين في العاصمة الإيرانية طهران، وسط تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين.

وسائل الإعلام الإيرانية، بما فيها وكالة مهر، أكدت سماع دوي الانفجارات، فيما لم تصدر طهران بعد بيانات رسمية عن حجم الأضرار أو الإصابات الناجمة عن الضربات، وفقا لروسيا اليوم.