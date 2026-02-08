(د ب أ)

ضربت العاصفة مارتا المغرب، مخلفة موجة من الأمطار الغزيرة وفيضانات واسعة اجتاحت عدة مدن، وذلك بعد اضطرابات جوية حادة تسببت بها في كل من إسبانيا والبرتغال.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأحد بأن مدن طنجة وسلا والدار البيضاء تأثرت جميعها بالفيضانات، في حين شهدت عدة مناطق نقص في الوقود بسبب صعوبات في استيراد المحروقات عبر الموانئ.

كما تفاقمت مشاكل الإمدادات، بما في ذلك أعلاف الماشية، مع انخفاض عدد السفن الواصلة إلى الموانئ نتيجة الظروف الجوية القاسية.

وشهدت المناطق الجبلية انهيار العديد من المنازل، لا سيما في إقليم شفشاون.

وقالت وزارة الداخلية لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الجمعة، إنه تم إجلاء أكثر من 154 ألف شخص في الأقاليم الشمالية للمغرب.