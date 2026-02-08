أعادت السلطات الإسرائيلية، الأحد، رحلة تابعة لشركة الطيران منخفض التكلفة "ويز إير"، كانت متجهة من مطار بن جوريون إلى لندن، وذلك عقب الاشتباه في وقوع حادث أمني على متنها.

وبحسب مصادر رسمية، أقلعت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لاعتراض الطائرة أثناء اقترابها من مطار بن جوريون، في إجراء احترازي اتُّخذ بعد تلقي بلاغ أمني وُصف بالمشبوه، قبل أن يتبين لاحقًا عدم وجود تهديد فعلي.

وأفاد مصدر أمني بأن الشكوك أُثيرت بعد تلقي أحد الركاب رسالة تهديد على هاتفه المحمول، ما دفع طاقم الطائرة إلى إبلاغ الجهات المختصة، وفي هذا السياق، قال متحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن قوات الأمن تعاملت مع الموقف وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرًا إلى أن "الحادث انتهى دون وقوع أي خطر".

وأضاف المتحدث أن الطائرة هبطت بسلام، وأن الفحوصات أكدت عدم وجود حادث أمني حقيقي.

ولا تزال الأسباب الدقيقة وراء القرار الاستثنائي بإرسال طائرات مقاتلة غير واضحة حتى الآن، في ظل تضارب الروايات بشأن الواقعة، إذ أشارت تقارير إلى أن أحد الركاب أبلغ السلطات بعد ملاحظته تصرفًا مريبًا على شاشة هاتف راكب آخر، بينما تحدثت تقارير أخرى عن ادعاء راكبين تلقيهما رسائل تهديد، وأكدت المصادر أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف ملابسات الحادث.