ما بعد الرئاسة.. سفير أمريكا بإسرائيل يكشف مشروع ترامب المقبل في الحياة السياسية

كتب- محمد جعفر:

11:34 م 07/02/2026

السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن مبادرة "مجلس السلام" مرشحة لأن تكون المشروع الأبرز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انتهاء ولايته، في إطار سعيه لترك إرث سياسي مرتبط بصناعة السلام.

وأوضح هاكابي، في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست، أن ترامب يعتزم مواصلة العمل على هذا المشروع الدولي حتى بعد مغادرته البيت الأبيض، مؤكدًا أن الرئيس لا يفكر في الاعتزال، بل يخطط للبقاء فاعلًا على الساحة الدولية.

وبحسب هاكابي، يركز "مجلس السلام" في مرحلته الأولى على إعادة إعمار قطاع غزة، على أن تمتد أهدافه لاحقًا لمعالجة نزاعات إقليمية ودولية أخرى.

ومن المقرر أن يستضيف البيت الأبيض، في 19 فبراير الجاري، اجتماعًا لقادة المجلس، يهدف إلى دعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب حشد التمويل اللازم لجهود إعادة الإعمار.

