انقطاع الكهرباء في أوكرانيا نتيجة هجوم روسي ضخم على شبكات الطاقة

كتب : مصراوي

12:28 م 07/02/2026

الجيش الروسي

وكالات

قال مشغل شبكة الكهرباء الحكومية الأوكرانية يوم السبت، إن "هجومًا ضخمًا” شنته القوات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تسبب في انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد.

وفي الأيام الأخيرة، واصلت روسيا غزوها لأوكرانيا رغم محادثات برعاية الولايات المتحدة بين البلدين لإنهاء الحرب التي استمرت ما يقارب أربع سنوات.

واتهمت السلطات الأوكرانية موسكو باستهداف البنية التحتية للطاقة عمداً، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مئات الآلاف من الناس، محرومين من الإضاءة والتدفئة في درجات حرارة دون الصفر.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، إن كييف طلبت المساعدة الطارئة من بولندا بعد أن استهدفت روسيا محطتي بورشتيينسكا ودوبراتفيرسكا في غرب أوكرانيا.

وقال مشغل الشبكة "أوكرينيرجو" في بيان على تليجرام: "روسيا تشن هجومًا ضخمًا آخر على مرافق شبكة الكهرباء الأوكرانية. بسبب الأضرار التي تسبب بها العدو، تم تطبيق انقطاعات طارئة في معظم المناطق. الهجوم ما زال مستمرًا حاليًا، وستبدأ أعمال الإصلاح بمجرد أن تسمح الأوضاع الأمنية بذلك".

وعقدت أوكرانيا وروسيا جولتين من المفاوضات برعاية أمريكية في أبوظبي منذ يناير، وتم الاتفاق على تبادل رئيسي للأسرى، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بشأن قضية الأراضي، وهي نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه من المتوقع عقد جولة ثالثة من المحادثات "قريبًا"، دون تحديد موعد دقيق.

واتهمت موسكو أوكرانيا بالتخطيط لإطلاق النار على أحد كبار ضباط الاستخبارات العسكرية في العاصمة الروسية يوم الجمعة، ما أدى إلى إصابته، بينما لم تعلق كييف على الأمر.

