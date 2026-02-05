

وكالات

كشف الرئيس دونالد ترامب عن اسم "السلاح السري" الذي استخدمته القوات الأمريكية في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أنه يدعى "المُضلِّل" وأنه ابتكر الاسم بنفسه.

وقال ترامب في حديث صحفي، إنه أطلق اسم "The Discombobulator" على هذا السلاح بمعنى المربك أو المضلل، وهو فخور جدا بذلك.

وأضاف: "لا يسمح لي بالتحدث عن الأمر بتاتا، لكن سأكتفي بالقول إن كل شيء توقف فجأة عن العمل لصالحهم. هذا هو الأمر".

ولعب سلاح أمريكي سري جديد، دورا حاسما في عملية اعتقال الرئيس الفنزريلي نيكولاس مادورو في 3 يناير الماضي.

وقال ترامب بوقت سابق، إن السلاح السري أخرج جميع المعدات العسكرية الفنزويلية من الخدمة، مضيفا أنه لا يسمح له بالتحدث عن هذا الجهاز، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

في وقت سابق، أفيد أنه تم استخدام سلاح غير معروف في فنزويلا، مما أدى إلى تعطيل أنظمة الرادار، وسقوط الجنود على الأرض وعدم قدرتهم على التحرك، كما تقيأ البعض من الدم.

وأفادت بعض التقارير الصحافية، أن الجيش الأمريكي استخدم سلاحا صوتيا غير معروف أثناء اعتقال مادورو، حيث كان الحراس الفنزويليون ينزفون من الأنف.

وزعم أن أحد الجنود الذين كانوا يحرسون الرئيس الفنزويلي قد ذكر ذلك. وقد أعادت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، نشر نص المقابلة على "إكس"، وفقا لروسيا اليوم.