وزيرا الخارجية والدفاع السوريين يبحثان مع وفد روسي رفيع المستوى الوجود العسكري الروسي

كتب : مصراوي

08:59 م 04/02/2026 تعديل في 09:02 م

وزيرا الخارجية والدفاع السوريين

وكالات

كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن لقاء جمع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، بوفد روسي، اليوم الأربعاء، في العاصمة السورية دمشق.

وحسبما ذكرت الوكالة، ضم اللقاء، إلى جانب المسؤولين السوريين، كلا من إريك فايزولين وزير الإسكان في الاتحاد الروسي، وإيغور ليفيتين مستشار رئيس الاتحاد الروسي، والجنرال يونس بك يفكيروف نائب وزير الدفاع.

وتناول اللقاء، عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك، التواجد العسكري الروسي، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين، في إطار تعزيز المصالح المشتركة بين الطرفين، في مجالات متعددة، من ضمنها المجالات الاقتصادية والتنموية.

اللواء مرهف أبو قصرة وزير الخارجية السوري وزير الدفاع السوري التواجد العسكري الروسي في سوريا

