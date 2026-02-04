أفادت وكالات أنباء إيرانية رسمية وشبه رسمية، الثلاثاء، بوقوع حادثة تقنية أدت إلى فقدان الاتصال بطائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات المسلحة الإيرانية أثناء تحليقها في الأجواء الدولية فوق بحر العرب.

ونقلت وكالة "فارس" عن مصادر مطلعة، أن المسيرة أتمت مهمتها الاستطلاعية بنجاح قبل وقوع الحادثة، مشيرة إلى أن "رصد كافة التحركات العسكرية في المناطق المحاذية لإيران يمثل المهمة الأساسية للدوريات الجوية المسيرة لضمان الأمن الإقليمي".

من جانبها، كشفت وكالة "تسنيم"، أن الطائرة المسيرة تمكنت من إرسال كامل حزمة البيانات والمعلومات التي جمعتها خلال جولتها الاستطلاعية إلى مراكز القيادة التابعة للحرس الثوري الإيراني قبل لحظات من انقطاع الاتصال بها.

وأكد مصدر مطلع للوكالة، أن الجهات الفنية بدأت تحقيقا فوريا للوقوف على الأسباب الدقيقة وراء هذا الانقطاع المفاجئ، وما إذا كان مرتبطا بخلل تقني ذاتي أو نتيجة تدخلات خارجية في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بشكل "عدائي".