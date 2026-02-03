وكالات



قالت صحيفة الرأي الكويتية، إن الصحفي عبد الله بوفتين والذي تم تعيينه في منصب وزير الإعلام استقال لأسباب خاصة.

وتابعت الصحيفة: "تقدم الزميل عبدالله بوفتين باستقالته لأسباب خاصة".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أعلنت أمس الأحد تعيين بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة.

وأعفت السلطات الكويتية وزير الإعلام والثقافة الجديد عبدالله صبيح بوفتين من منصبه بعد أقل من 24 ساعة على تعيينه رسميا، وذلك قبل أن يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.

وقالت بعض وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مطلعة، إن قرار الإعفاء جاء نتيجة تحفظات على خلفية آراء وتغريدات سابقة نشرها بوفتين عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، يعود بعضها إلى نحو 10 سنوات.

وبحسب معلومات متداولة تم إعداد ملف يضم نحو 32 صفحة من هذه المنشورات، اعتبرت غير مناسبة لشخصية تتولى حقيبة الإعلام والثقافة في الدولة.

وأدى جميع الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، باستثناء بوفتين الذي لم يدع أصلا لأداء اليمين، في مؤشر واضح على أن القرار النهائي بإعفائه اتخذ قبل مراسم القسم.