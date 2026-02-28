إعلان

حزب الله يدين الهجمات على إيران: العدو الأمريكي والإسرائيلي سيتلقى صفعة كبيرة

كتب : مصراوي

07:19 م 28/02/2026 تعديل في 07:39 م

حزب الله اللبناني

(د ب أ)

أدان حزب الله اللبناني، في بيان اليوم السبت، استهداف أمريكا وإسرائيل لإيران، وأعلن تضامنه معها.

وأدان حزب الله في بيانه:"العدوان الأمريكي الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في ‏إيران بعد أشهر من التهديدات الإسرائيلية والأمريكية التي هدفت إلى إخضاع الجمهورية ‏الإسلامية ودفعها للاستسلام وسلبها حقها الطبيعي والمشروع في امتلاك القدرة النووية ‏السلمية وتطوير قدراتها الصاروخية الدفاعية أسوةً بسائر دول العالم".‏

وأضاف "نعلن تضامنا الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادةً وشعبًا، يدعو ‏دول وشعوب المنطقة إلى الوقوف في وجه هذا المخطط العدواني وإدراك خطورته، وأن ‏عواقبه الوخيمة ستطال الجميع دون استثناء في حال تُرك دون مواجهة حازمة".

وتوعد حزب الله في بيانه كلًا من أمريكا وإسرائيل قائلًا: "إننا واثقون بأن العدو الأمريكي والإسرائيلي سيتلقى صفعة كبيرة ولن يحصد سوى الفشل من عدوانه الطاغوتي المجرم".

وأعلن حزب الله أن "هذا العدوان الجديد والذي يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، هو ‏استمرار لنهج الغطرسة والاستكبار الذي تمارسه الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني المجرم ‏في منطقتنا، في محاولة يائسة لزعزعة استقرارها وإخضاع شعوبها وإرغامها على القبول ‏بمشاريع الهيمنة والاحتلال".‏

يذكر أن القوات الأمريكية والإسرائيلية بدأت صباح اليوم عمليات قتالية في إيران، وردّت إيران باستهداف إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية.

