إعلان

الأردن يؤكد استمرار تشغيل رحلاته الجوية كالمعتاد دون أي تغيير على جدول الرحلات

كتب : مصراوي

12:06 م 28/02/2026

الخطوط الجوية الأردنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكدت الملكية الأردنية عن استمرار تشغيل رحلاتها الجوية كالمعتاد دون أي تغيير على جدول الرحلات، وذلك في ظل تطورات الأزمة بين إسرائيل وإيران.

وأوضحت الشركة أن عملياتها التشغيلية تسير بشكل طبيعي طالما أن الأجواء الأردنية مفتوحة وآمنة أمام حركة الطيران، مشددة على أنها تتابع المستجدات أولا بأول بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وهيئة الطيران المدني.

وبينت أنه قد تطرأ تغييرات على مواعيد بعض الرحلات المتجهة إلى المناطق المتأثرة بالأحداث أو القادمة منها، بحسب تطورات الأوضاع وتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية.

وأكدت الملكية الأردنية أن سلامة مسافريها وطواقمها الجوية تمثل أولوية قصوى، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة ومتابعة آخر التحديثات أولا بأول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأردن إسرائيل إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
شئون عربية و دولية

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
شئون عربية و دولية

سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق