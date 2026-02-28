في ساعات الصباح الأولى شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجومًا على إيران، وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه عملية قتالية كبرى.

وصرح الرئيس الأمريكي، بأن إيران لا يمكنها أبدًا امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لمنع أي تقدم نووي إيراني.

ومن جانبه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح السبت، إلى تغيير النظام في طهران، وذلك في أول بيان مصوّر له بشأن الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

Let the world know that we did not start this war pic.twitter.com/9G3vbJYw1D — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026

ووجّه نتنياهو نداءً إلى "جميع أطياف الشعب الإيراني" من أجل "التخلص من النظام وإقامة إيران مسالمة"، قائلًا: "إن تحركنا المشترك سيهيئ الظروف للشعب الإيراني الشجاع كي يتولى زمام مصيره بنفسه".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل شنت "هجومًا استباقيًا" على إيران، وسُمعت دوي انفجارات في جميع أنحاء البلاد.

يأتي هذا بعد أسابيع من التهديدات والمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ما الذي حدث في إيران؟

بعد الساعة التاسعة والنصف صباحًا بقليل بتوقيت طهران (السادسة صباحًا بتوقيت جرينتش)، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في العاصمة، إذ تصاعد الدخان فوق ميدان الجمهورية وميدان حسن آباد في المدينة.

كما سمع دوي انفجارات في عدة مدن أخرى في أنحاء البلاد، منها: أصفهان، وقم، وكرج، وكرمانشاه. ولم يُعرف بعد حجم الخسائر البشرية أو الإصابات.

بدورها أفادت وكالة أنباء تسنيم بأن المجال الجوي الإيراني مغلق منذ الهجمات.

BREAKING:



Israel is currently striking Iran’s capital, Tehran. pic.twitter.com/xQ3lZSQm5h — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 28, 2026

وفي الوقت نفسه، سُمعت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل في الساعة 08:15 بالتوقيت المحلي، لتنبيه الناس إلى خطر هجوم صاروخي انتقامي محتمل من إيران.

تم تحذير الناس من التجمعات والذهاب إلى المدارس والعمل إلا للضرورة القصوى. وتسري هذه التوجيهات حتى الساعة الثامنة مساءً من يوم الاثنين.

كما تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات الجوية المدنية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

ماذا قالت الولايات المتحدة وإسرائيل؟

نشر دونالد ترامب مقطع فيديو على موقع "تروث سوشيال" يؤكد فيه مشاركة الولايات المتحدة، قال: "قبل فترة وجيزة، بدأ الجيش الأمريكي عمليات قتالية كبيرة في إيران".

تابع قائلًا: "هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني"، مضيفًا أن هدف واشنطن هو "ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

كما حث الشعب الإيراني على البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها، مضيفًا "عندما ننتهي، تولوا زمام الأمور في حكومتكم. ستكون لكم. وربما تكون هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال قادمة."

وبالمثل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جميع الشعب الإيراني إلى "التخلص من نير الاستبداد وتحقيق إيران حرة ومسالمة".

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، ترامب، وكرر رسالته بأن إيران "يجب ألا تتسلح بأسلحة نووية تسمح لها بتهديد البشرية جمعاء"، "سيخلق عملنا المشترك الظروف اللازمة للشعب الإيراني الشجاع ليأخذ مصيره بأيديه."

كما نصح المواطنين الإسرائيليين باتباع توجيهات السلطات.

في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي حالة "طوارئ خاصة ودائمة" في جميع أنحاء إسرائيل.