إعلان

انفجارات بمناطق عدة.. ماذا فعل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في إيران؟ (صور- فيديو)

كتب : مصراوي

11:55 ص 28/02/2026

ماذا فعل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في إيران؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ساعات الصباح الأولى شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجومًا على إيران، وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه عملية قتالية كبرى.

وصرح الرئيس الأمريكي، بأن إيران لا يمكنها أبدًا امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لمنع أي تقدم نووي إيراني.

ومن جانبه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح السبت، إلى تغيير النظام في طهران، وذلك في أول بيان مصوّر له بشأن الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

ووجّه نتنياهو نداءً إلى "جميع أطياف الشعب الإيراني" من أجل "التخلص من النظام وإقامة إيران مسالمة"، قائلًا: "إن تحركنا المشترك سيهيئ الظروف للشعب الإيراني الشجاع كي يتولى زمام مصيره بنفسه".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل شنت "هجومًا استباقيًا" على إيران، وسُمعت دوي انفجارات في جميع أنحاء البلاد.

1

يأتي هذا بعد أسابيع من التهديدات والمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ما الذي حدث في إيران؟

بعد الساعة التاسعة والنصف صباحًا بقليل بتوقيت طهران (السادسة صباحًا بتوقيت جرينتش)، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في العاصمة، إذ تصاعد الدخان فوق ميدان الجمهورية وميدان حسن آباد في المدينة.

كما سمع دوي انفجارات في عدة مدن أخرى في أنحاء البلاد، منها: أصفهان، وقم، وكرج، وكرمانشاه. ولم يُعرف بعد حجم الخسائر البشرية أو الإصابات.

بدورها أفادت وكالة أنباء تسنيم بأن المجال الجوي الإيراني مغلق منذ الهجمات.

وفي الوقت نفسه، سُمعت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل في الساعة 08:15 بالتوقيت المحلي، لتنبيه الناس إلى خطر هجوم صاروخي انتقامي محتمل من إيران.

تم تحذير الناس من التجمعات والذهاب إلى المدارس والعمل إلا للضرورة القصوى. وتسري هذه التوجيهات حتى الساعة الثامنة مساءً من يوم الاثنين.

كما تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات الجوية المدنية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

ماذا قالت الولايات المتحدة وإسرائيل؟

نشر دونالد ترامب مقطع فيديو على موقع "تروث سوشيال" يؤكد فيه مشاركة الولايات المتحدة، قال: "قبل فترة وجيزة، بدأ الجيش الأمريكي عمليات قتالية كبيرة في إيران".

تابع قائلًا: "هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني"، مضيفًا أن هدف واشنطن هو "ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

كما حث الشعب الإيراني على البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها، مضيفًا "عندما ننتهي، تولوا زمام الأمور في حكومتكم. ستكون لكم. وربما تكون هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال قادمة."

وبالمثل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جميع الشعب الإيراني إلى "التخلص من نير الاستبداد وتحقيق إيران حرة ومسالمة".

2

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، ترامب، وكرر رسالته بأن إيران "يجب ألا تتسلح بأسلحة نووية تسمح لها بتهديد البشرية جمعاء"، "سيخلق عملنا المشترك الظروف اللازمة للشعب الإيراني الشجاع ليأخذ مصيره بأيديه."

كما نصح المواطنين الإسرائيليين باتباع توجيهات السلطات.

في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي حالة "طوارئ خاصة ودائمة" في جميع أنحاء إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سي إن إن: الضربات الإسرائيلية استهدفت المرشد الأعلى الإيراني والرئيس
شئون عربية و دولية

سي إن إن: الضربات الإسرائيلية استهدفت المرشد الأعلى الإيراني والرئيس
جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق