وسط تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران.

ومن جانبها أفادت وكالة تسنيم بسقوط سبعة صواريخ بالقرب من القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى علي خامنئي في العاصمة الإيرانية طهران، في أحدث تصعيد بالهجمات الإسرائيلية على إيران.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة ضربات إسرائيلية وأمريكية مشتركة استهدفت مواقع استراتيجية وأمنية داخل إيران، في إطار حملة عسكرية واسعة تهدف إلى استباق التهديدات المحتملة،

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن الهجمات أميركية إسرائيلية مشتركة. كما أنه تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي. وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي دوت في المناطق الإسرائيلية، أتت من الغارات الجوية كإنذار استباقي لإعداد السكان لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. وأكد إغلاق المدارس ومنع التجمعات.

في المقابل، أكد مسؤول إسرائيلي أن بلاده تتوقع ردا إيرانياً. وأوضح مسؤول إسرائيلي دفاعي آخر أن العملية جرى الإعداد لها قبل أشهر، وحدد موعدها بالتنسيق مع أمريكا منذ أسابيع.

إلى ذلك، أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من الهجمات ستستمر لمدة 4 أيام، معتبرة أنها استكمال لحرب الـ 12 يوماً التي شنت الصيف الماضي (يوليو 2025).

رد ساحق

في المقابل، أكد مسؤول إيراني أن بلاده تستعد لرد ساحق على الهجمات.

بالتزامن، سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران، بينما تصاعدت أعمدة الدخان. إذ دوت 3 انفجارات وسط طهران، فيما سقطت عدة صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية في طهران، حسب ما أفادت وسائل إعلان محلية.

