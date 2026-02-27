وكالات

أفادت وكالة بلومبرج، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أرسلت اليوم الجمعة، تقريرين فصليين بشأن إيران إلى الدول الأعضاء.

وبحسب وكالة بلومبرج، جاء في أحد التقريرين أن الوكالة لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى أي من منشآت تخصيب اليورانيوم الأربع التي أعلنتها إيران.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه حتى 13 يونيو الماضي، لا يزال مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% يقدر بنحو 440.9 كيلوجرام.

وأوضحت الوكالة أنه ليس بوسعها تقديم أي معلومات عن الحجم الحالي أو مكان وجود مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، أو ما إذا كانت قد أوقفت جميع عمليات التخصيب.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها لا تعرف الموقع الدقيق لمنشأة تخصيب اليورانيوم التي أعلنت إيران عن وجودها في أصفهان أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية أو ما إذا كانت قيد التشغيل".

واعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عدم سماح إيران للوكالة بالوصول إلى منشأة تخصيب اليورانيوم التابعة لها في أصفهان منذ إعلانها عنها لأول مرة في يونيو، يثير قلقا متزايدا.