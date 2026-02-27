إعلان

تقرير أممي يكشف عدم القدرة على التحقق من توقف أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران

كتب : مصراوي

05:08 م 27/02/2026

تخصيب اليورانيوم في ايران

فيينا- (أ ب)

قال تقرير وكالة مراقبة تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس إن الوكالة الأممية لم تتمكن من التحقق مما إذا كانت إيران قد جمدت كافة أعمال تخصيب اليورانيوم.

وشدد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنها لهذا السبب "لا يمكنها التحقق مما إذا كانت إيران علقت كل أنشطة التخصيب" أو أن تتحقق من "حجم مخزون إيران من اليورانيوم في المنشآت النووية المتضررة".

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لاحظت عبر تحليل صور الأقمار الاصطناعية "نشاطا منتظما لمركبات حول مدخل المجمع الواقع تحت الأرض في أصفهان".

