إعلان

المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: باكستان شنت غارات جوية على 3 ولايات أفغانية

كتب : عبدالله محمود

01:23 ص 27/02/2026

ذبيح الله مجاهد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صرح المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد لقناة الجزيرة، أن الطائرات الباكستانية قصفت ثلاث ولايات أفغانية، مؤكداً عدم تسجيل خسائر بشرية جراء الهجمات حتى الآن.

وكان الجيش الباكستاني أعلن إطلاق عملية "غضب الحق"، رداً على هجوم أفغاني أسفر عن سقوط جنود ومدنيين باكستانيين، بحسب ما أوردته صحيفة إكسبريس تريبيون.

وأوضح الجيش الباكستاني أن سلاح الجو نفذ غارات على مواقع مسلحين داخل ولاية ننكرهار، ما أدى إلى تدمير مستودع ذخيرة كبير، مع استمرار تنفيذ ضربات إضافية.

وفي وقت سابق، شن الجيش الأفغاني هجوما عبر الحدود على باكستان، معلناً السيطرة على أكثر من اثني عشر موقعا للجيش الباكستاني، في أحدث تصعيد للعنف بين البلدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ذبيح الله مجاهد الجيش الباكستاني الجيش الأفغاني باكستان وأفغانستان عملية غضب الحق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تامر حسني يوجه رسالة لـ عمرو سعد بسبب مسلسل "إفراج"
دراما و تليفزيون

تامر حسني يوجه رسالة لـ عمرو سعد بسبب مسلسل "إفراج"
مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
دراما و تليفزيون

مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
باكستان تعلن حربًا مفتوحة على أفغانستان.. ووزير الدفاع: نفد صبرنا
شئون عربية و دولية

باكستان تعلن حربًا مفتوحة على أفغانستان.. ووزير الدفاع: نفد صبرنا
الكشف عن التشكيل المثالي لإياب ملحق دوري أبطال أوروبا.. أوسيمين يتصدر
رياضة عربية وعالمية

الكشف عن التشكيل المثالي لإياب ملحق دوري أبطال أوروبا.. أوسيمين يتصدر
ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026
رياضة محلية

ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"