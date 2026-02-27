صرح المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد لقناة الجزيرة، أن الطائرات الباكستانية قصفت ثلاث ولايات أفغانية، مؤكداً عدم تسجيل خسائر بشرية جراء الهجمات حتى الآن.

الطيران الباكستاني يشن غــارات على العاصمة الأفغانية كابل pic.twitter.com/7ZfV1e97zH — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) February 26, 2026

وكان الجيش الباكستاني أعلن إطلاق عملية "غضب الحق"، رداً على هجوم أفغاني أسفر عن سقوط جنود ومدنيين باكستانيين، بحسب ما أوردته صحيفة إكسبريس تريبيون.

وأوضح الجيش الباكستاني أن سلاح الجو نفذ غارات على مواقع مسلحين داخل ولاية ننكرهار، ما أدى إلى تدمير مستودع ذخيرة كبير، مع استمرار تنفيذ ضربات إضافية.

وفي وقت سابق، شن الجيش الأفغاني هجوما عبر الحدود على باكستان، معلناً السيطرة على أكثر من اثني عشر موقعا للجيش الباكستاني، في أحدث تصعيد للعنف بين البلدين.