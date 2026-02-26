إعلان

بين موسكو وبكين وواشنطن.. روبيو: اتفاقية ثلاثية للحد من الأسلحة النووية ستفيد العالم

كتب : مصراوي

03:05 ص 26/02/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن أي معاهدة للأسلحة النووية يجب أن تشمل الولايات المتحدة والصين وروسيا، وأنها ستصب في مصلحة العالم.

أضاف روبيو: "يعتقد الرئيس أنه لكي يكون أي اتفاق نووي في القرن الحادي والعشرين شرعيا، يجب أن يشمل هذه الدول الثلاث، الولايات المتحدة وروسيا والصين، وسنواصل دراسة مدى استعدادها للقيام بذلك، ولم يذكر فرنسا وبريطانيا النوويتين".

وتابع: "نعتقد أنه سيكون من الجيد للعالم أجمع أن نتوصل إلى مثل هذا الاتفاق".

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة استمعت إلى رفض الصين لمفاوضات الحد من التسلح النووي، لكنها لا تنوي الاكتفاء بمجرد الدعوة إليها.

وقال: "لقد صرحوا علنا بأنهم لا يريدون المشاركة في المفاوضات، وقد كرروا هذا الأمر مؤخرا، لكننا سنواصل الإصرار".

يذكر أن السفارة الصينية في واشنطن قد أكدت رفض بكين الانضمام إلى عملية تخفيض الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة وروسيا في المرحلة الحالية، واصفة سعي واشنطن لإشراكها بأنه غير معقول.

كانت الحكومة الصينية قد رفضت اتهامات أمريكية تتعلق ببرنامج تحديث ترسانتها النووية، بما في ذلك مزاعم عن إجرائها تجربة نووية صغيرة غير معلنة عام 2020، بحسب روسيا اليوم.

روبيو وزير الخارجية الأمريكي اتفاق بين موسكو وبكين وواشنطن موسكو بكين واشنطن

