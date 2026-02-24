

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، تمهيدًا لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف، شمالي الضفة الغربية.

واقتحم جيش الاحتلال المنطقة الشرقية بأكثر من 50 آلية وعربة عسكرية ترافقها جرافة، إذ شرعت في فرض حصار مُشدَّد في محيط المنطقة الشرقية، تمهيدًا لعبور حافلات المستوطنين إلى القبر.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال دفع بقوات راجلة تمركزت فوق أسطح البنايات وشرع بسلسلة إغلاقات واسعة طالت طرقًا رئيسية وفرعية في المنطقة الشرقية، شملت مناطق محيطة بمخيمي بلاطة وعسكر، إلى جانب تمركز عدد من الآليات العسكرية على طول مسار دخول حافلات المستوطنين من حاجز بيت فوريك شرق نابلس وصولاً إلى قبر يوسف.

وقالت الإغاثة الطبية الفلسطينية، إن جيش الاحتلال أجبر عائلة فلسطينية على إخلاء منزلها بغية تحويله لثكنة عسكرية ونقطة تمركز للقناصة في منطقة شارع عمان بمحيط القبر.

ويُعد هذا الاقتحام الأول لقبر يوسف منذ بداية شهر رمضان، في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية شمالي الضفة الغربية وسلسلة الاقتحامات.

وفي أواخر يناير، اقتحم جيش الاحتلال، بقوات كبيرة من الآليات العسكرية والقوات الراجلة، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف.

وحولت قوات الاحتلال عددًا من المنازل إلى ثكنات عسكرية لتمركز القناصة، ضمن طوقٍ أمني واسع فُرض في محيط القبر؛ حيث أُجبرت عائلة فلسطينية على إخلاء منزلها في شارع عمّان، فيما احتُجزت عائلة أخرى في منطقة الضاحية بالمدينة.

وشرعت جرافة عسكرية إسرائيلية بسلسلة إغلاقات على طريق عبور المستوطنين، بدءًا من حاجز بيت فوريك شرق نابلس وصولًا إلى محيط قبر يوسف، ما أدى إلى تعطيل الحركة في المنطقة، وفقا للغد.