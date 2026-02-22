إعلان

بـ500 مليون يورو.. وثائق روسية مسربة تكشف صفقة إيران مع روسيا لتزويدها بصواريخ

كتب : عبدالله محمود

07:21 م 22/02/2026

إيران وروسيا

نشرت صحيفة فايننشال تايمز، وثائق روسية مسربة، تكشف عن أبرم إيران صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة على الكتف على مدى ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون يورو.

ونقلت فايننشال تايمز، عن مصادر مطلعة، أن طهران حصلت على دفعات كبيرة من أنظمة صواريخ دفاع جوي محمولة على الكتف، يعتقد أنها من طرازات تستخدم لاستهداف الطائرات والمروحيات على ارتفاعات منخفضة.

ووفقًا للمصادر المطلعة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعاون عسكري متزايد بين روسيا وإيران، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تبادلت الدولتان الدعم العسكري والتقني.

وأكدت فايننشال تايمز، أن العلاقة بين الطرفين تطورت من تنسيق سياسي محدود إلى شراكة أمنية أوسع، تشمل تبادل معدات عسكرية وتكنولوجيا دفاعية.

إيران روسيا صواريخ وثائق روسية مسربة

