الكرملين: روسيا تدعو جميع الأطراف بالمنطقة لضبط النفس في ظل الوضع المحيط بإيران

كتب : مصراوي

04:33 م 19/02/2026

علم روسيا

موسكو- (أ ش أ)

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "روسيا تدعو جميع الأطراف في المنطقة إلى ضبط النفس في ظل الوضع المحيط بإيران".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن بيسكوف قوله ، معلقًا على الوضع حول إيران: "نحث دول المنطقة على اعتماد الوسائل السياسية والدبلوماسية كأولوية مطلقة في حلّ مختلف القضايا".

وإذا ما كانت ستفضي المفاوضات إلى التوصل لتسوية بشأن إيران، قال: "ما زلنا نتوقع أن تستمر الوسائل السياسية والدبلوماسية والمفاوضات في تحقيق النجاح في التوصل إلى تسوية".

وحول تصاعد التوترات في المنطقة، أوضح: "نشهد الآن، بالفعل، تصعيدًا غير مسبوق في التوترات في المنطقة".

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء، أن التهديدات والابتزاز لا تسهمان في نجاح عملية التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "لا تسهم التهديدات والابتزاز في نجاح عملية التفاوض. روسيا مقتنعة بأن إيجاد حلول مقبولة للطرفين بشأن القضية النووية الإيرانية يتطلب حوارًا متكافئًا قائمًا على الاحترام، ولا يوجد بديل معقول لهذا الحوار".

وقال دميتري بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول مدى قبول روسيا لاقتراح الولايات المتحدة الأمريكية تسليم اليورانيوم لسيطرتها لتخزينه في الشرق الأوسط: "لقد كانت لدينا مبادرة، وأعلنا استعدادنا لقبول اليورانيوم المخصّب، وقد تمت مناقشة ذلك".

وأوضح أن حل القضية النووية الإيرانية "هو موضوع مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وسيكون من الخطأ استباق نتائجها".

روسيا إيران دميتري بيسكوف

