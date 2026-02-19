إعلان

زيلينسكي يتوقع عقد الجولة القادمة من محادثات أوكرانيا في سويسرا

كتب : مصراوي

03:09 م 19/02/2026

فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يتوقع أن تستمر المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب في سويسرا.

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورجان نشرت اليوم الخميس، أن "المحادثات يجب أن تعقد في أوروبا، لأن الحرب تدور هناك".

وقال زيلينسكي، عقب مفاوضات جرت في جنيف يومي الثلاثاء والأربعاء، "أود فقط أن أؤكد أن الاجتماع المقبل سيعقد أيضا في سويسرا".

ولم تؤكد روسيا بعد مكان أو موعد الاجتماع المقبل. وكان زيلينسكي قد انتقد نتائج محادثات جنيف، التي جرت بوساطة الولايات المتحدة، ووصفها بأنها غير كافية، داعيا إلى مواصلة المفاوضات خلال هذا الشهر.

كما أشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تقدر الإمارات العربية المتحدة كشريك. وكانت المحادثات قد عقدت في البداية في أبو ظبي في يناير ومطلع فبراير. إلا أنه أوضح، في تصريحات نشرت عبر قناته على تطبيق تليجرام، أنه يرغب في مشاركة الأوروبيين في الجولة المقبلة من المحادثات.

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا سويسرا

