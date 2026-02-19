إعلان

الأمم المتحدة تقدم معدات طبية لغسيل الكلى في شرق السودان

كتب : مصراوي

03:13 م 19/02/2026

الأمم المتحدة تقدم معدات طبية لغسيل الكلى في شرق ا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الخرطوم - (د ب أ)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليوم الخميس توفير معدات طبية أساسية لمركز كسلا لغسيل الكلى في شرق السودان.

وقال مكتب الأمم المتحدة، في بيان صحفي اليوم، إن المبادرة جاءت بتمويلٍ كريم من حكومة اليابان في خطوةٍ مهمة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في شرق السودان.

وأضاف أن هذه المبادرة تندرج ضمن مشروع أوسع بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات المياه لما يقارب المليون شخص في بورتسودان وكسلا، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا، والمجتمعات المستضيفة، والنازحين واللاجئين.

ووفق البيان، شملت الشحنة، التي تم تدشينها رسميًا بحضور وزارة الصحة الاتحادية، 10 أجهزة لغسيل الكلى، و23 مجهرًا سريريًا، وثلاجتين للمختبرات، إضافةً إلى مجموعة من أجهزة التحليل و10 كراسٍ متحركة.

ويعزز هذا الدعم الحيوي قدرات مركز كسلا لغسيل الكلى، الذي يُعد شريان حياة للمنطقة في ظل محدودية الوصول إلى خدمات الرعاية المتخصصة لأمراض الكلى، واستمرار تزايد الحاجة إليها، طبقا للبيان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في السودان العلاقات اليابانية السودانية القطاع الصحي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل أصيبت كارولين عزمي في حلقتها ببرنامج "رامز ليفل الوحش"؟
دراما و تليفزيون

هل أصيبت كارولين عزمي في حلقتها ببرنامج "رامز ليفل الوحش"؟
عطل الطريق ووقف العربيات.. كشف ملابسات فيديو "سائق الجيزة" المثير
حوادث وقضايا

عطل الطريق ووقف العربيات.. كشف ملابسات فيديو "سائق الجيزة" المثير

بط بالبرتقال في رمضان بطريقة احترافية.. مع الشيف الشربيني
فيديوهات رمضان

بط بالبرتقال في رمضان بطريقة احترافية.. مع الشيف الشربيني
4 أبراج تعشق لمة العيلة والأجواء الرمضانية في رمضان
رمضان ستايل

4 أبراج تعشق لمة العيلة والأجواء الرمضانية في رمضان

منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
أخبار وتقارير

منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة