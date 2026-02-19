الأمم المتحدة تقدم معدات طبية لغسيل الكلى في شرق السودان

الخرطوم - (د ب أ)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليوم الخميس توفير معدات طبية أساسية لمركز كسلا لغسيل الكلى في شرق السودان.

وقال مكتب الأمم المتحدة، في بيان صحفي اليوم، إن المبادرة جاءت بتمويلٍ كريم من حكومة اليابان في خطوةٍ مهمة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في شرق السودان.

وأضاف أن هذه المبادرة تندرج ضمن مشروع أوسع بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات المياه لما يقارب المليون شخص في بورتسودان وكسلا، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا، والمجتمعات المستضيفة، والنازحين واللاجئين.

ووفق البيان، شملت الشحنة، التي تم تدشينها رسميًا بحضور وزارة الصحة الاتحادية، 10 أجهزة لغسيل الكلى، و23 مجهرًا سريريًا، وثلاجتين للمختبرات، إضافةً إلى مجموعة من أجهزة التحليل و10 كراسٍ متحركة.

ويعزز هذا الدعم الحيوي قدرات مركز كسلا لغسيل الكلى، الذي يُعد شريان حياة للمنطقة في ظل محدودية الوصول إلى خدمات الرعاية المتخصصة لأمراض الكلى، واستمرار تزايد الحاجة إليها، طبقا للبيان.